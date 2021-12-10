 

“Образ с намеком на ceкc”. Ани Лорак расстегнула рубашку и показала декольте

10.12.2021, 11:20, Новости дня
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Певица снялась в белой рубашке, верхние пуговицы которой расстегнула. Певица показала голые плечи и декольте.

“Я очень люблю создавать разные образы с яркими акцентами, люблю подчеркнуть свою индивидуальность”, – написала она и предложила подписчикам выбрать лучший образ.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

“Третий. Образ с намеком на ceкc”, – прокомментировал подписчик egor8774.

“Каролина, вы идеальная! Как же тут ясно и красиво выражены ваши черты лица”, – отметила karolinaxshine.

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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