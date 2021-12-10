“Образ с намеком на ceкc”. Ани Лорак расстегнула рубашку и показала декольте
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Певица снялась в белой рубашке, верхние пуговицы которой расстегнула. Певица показала голые плечи и декольте.
“Я очень люблю создавать разные образы с яркими акцентами, люблю подчеркнуть свою индивидуальность”, – написала она и предложила подписчикам выбрать лучший образ.
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“Третий. Образ с намеком на ceкc”, – прокомментировал подписчик egor8774.
“Каролина, вы идеальная! Как же тут ясно и красиво выражены ваши черты лица”, – отметила karolinaxshine.
Контекст:
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.
Певица представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом “Я жива” певица выпустила 12 ноября 2021 года.
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