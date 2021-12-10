Венедиктова: На сегодня новых процессуальных решений в отношении Порошенко нет

“Знаете, у нас о подготовке новых подозрений бывшим президентам речь идет… Вот я почти два года генпрокурор – и два года я слышу о новых подозрениях. Будут они или нет, я лучше прокомментирую, когда у меня будут какие-либо процессуальные решения. На сегодня таких процессуальных решений нет. Я видела, что писали СМИ, но это комментировало лицо, которое уже не работает в Генпрокуратуре более полутора лет. Поэтому пусть, наверное, он дальше прокомментирует, что он имел в виду и откуда у него такая информация”, – заявила Венедиктова.

ВИДЕОВидео: Ukrinform TV / YouTube

Контекст:

Бывший замгенпрокурора Украины, адвокат Виктор Трепак заявил 4 декабря, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение Порошенко в рамках дела о поставках угля из ОРДЛО, в котором фигурирует также нардеп от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук. По его словам, проект подозрения уже подготовлен Офисом генпрокурора, изучается в Офисе президента и, если на Банковой примут такое политическое решение, подозрение будет вручено во время 10-дневной командировки Венедиктовой в США.

О возможности открытия нового производства против Порошенко и попытки его ареста на следующей неделе заявлял также в эфире “5 канала” 2 декабря экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Он не уточнял, в чем именно могут обвинить политика.

В партии “Европейская солидарность” заявили, что преследование Порошенко выгодно президенту Владимиру Зеленскому.

8 октября Медведчуку сообщили о подозрении в госизмене и пособничестве терроризму (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса). Уголовное производство касается незаконных поставок угля с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей на подконтрольную правительству территорию Украины.

По данным следствия, за время существования схемы террористов “ДНР” и “ЛНР” профинансировали на более 200 млн грн. Венедиктова сообщала, что в деле, кроме Медведчука, фигурирует экс-советник министра энергетики Сергей Кузяра, а также “высшие должностные лица страны, Нацбанка и так далее, руководители пророссийских террористов на оккупированных территориях, представители властей РФ”.

Глава СБУ Иван Баканов заявлял, что в рамках расследования дела по подозрению в адрес Медведчука будут проверять причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

“Порошенко категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черного пиара против политических оппонентов”, – заявили в партии “Европейская солидарность”.

Сам Порошенко заявлял, что в 2014 году правительство Украины и он как глава государства “вынуждены были спасать ситуацию”. Он подчеркнул, что Россия устроила тогда Украине “тотальную блокаду”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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