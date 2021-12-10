 

Псаки не смогла объяснить «подготовку контактов» с НАТО по опасениям России

10.12.2021, 11:14, Новости дня
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Представитель Белого дома Джен Псаки затруднилась объяснить, о подготовке каких контактов для обсуждения опасений РФ относительно НАТО сказал президент США Джо Байден.

Байден 8 декабря заявил, что на высоком уровне готовится встреча, посвященная обеспокоенности Москвы действиями альянса, и пообещал сообщить подробности «к пятнице». По его словам, принять участие в мероприятии могут как минимум четыре главных союзника Вашингтона, передает РИА «Новости».

Псаки сказала, что общение с партнерами происходит каждый день, отметив разговор Байдена с «Бухарестской девяткой». Она также напомнила, что президенты недавно пообщались онлайн и договорились, чтобы их команды продолжили обсуждение и совместную работу.

«Действующих механизмов для других форматов сейчас нет, мы сфокусированы на диалоге с европейскими партнерами», – сказала представитель Белого дома.

На уточняющий вопрос, о чем Байден собирается объявить в пятницу, Псаки ответить не смогла.

Напомним, во вторник президенты РФ и Соединенных Штатов Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры по видеосвязи в закрытом режиме. В списке тем фигурировали реализация итогов июньского саммита в Женеве, союзничество и жертвы стран в годы Второй мировой войны, внутриукраинский кризис и невыполнение Минских соглашений.

С американской стороны речь шла о готовности Запада ввести санкции в случае реализации агрессивных замыслов, которые Москва якобы строит в отношении Украины. Российский лидер напомнил о требовании Москвы получить четкие гарантии нерасширения НАТО в Восточную Европу.

Кроме того, лидеры обсудили вопросы информационной безопасности, ряд двусторонних и региональных вопросов, включая ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Стороны условились продолжить контакты.



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