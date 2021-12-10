 

Ежедневное употребление малых доз пива разрушает мозг

10.12.2021, 11:04, Разное
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Врач-диетолог Ирина Караева в рамках общения с журналистами опровергла один из самых популярных мифов о пиве. По ее словам, ежедневное употребление данного напитка в малых количествах разрушает головной мозг.
Некоторые считают, что употребление кружки пива каждый день приведет к увеличению продолжительности жизни. Однако на самом деле это не так. Такая привычка чревата развитием серьезных проблем со здоровьем. Даже в незначительных дозах пиво отрицательно влияет на работу головного мозга, происходит массовая гибель клеток на фоне кислородного голодания. К тому же употребление алкоголя провоцирует расстройства желудка и головную боль.

Эти напитки пагубно влияют на весь организм. В частности, начинает серьезно страдать сердечно-сосудистая система. Само сердце покрывается большим слоем жира, орган увеличивается в размерах, а это грозит гипертонией и аритмией.

Алкоголь в небольших количествах, употребляемый каждый день, постепенно в негативном ключе отражается на качестве жизни. В связи с этим необходимо отказаться от него в пользу здорового образа жизни.



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