Мнение: Германия должна заплатить Польше

Перед визитом нового министра иностранных дел Германии в Польшу, в Варшаве на улицах вывесили плакаты с требованиями к Германии заплатить Польше компенсацию за действия Третьего Рейха во второй мировой войне. Меркель и Штайнмайера на плакатах уравнивают с Гитлером и Геббельсом, а сами плакаты как бы должны намекать новому кабинету Шольца – "Но вы же не такая? Правда?! Вы же заплатите?!".

Конечно же не заплатят, Германия уже не раз давала понять, что ничего Польше она платить не собирается.

Как поясняется в материале, перед визитом Анналены Бербок в Польшу, который намечен на пятницу, была проведена плакатная акция — в Варшаве появились изображения, призванные оказать давление на новое немецкое правительство, чтобы Польша могла получить военные репарации. На развешанных по городу плакатах можно видеть экс-канцлера Ангелу Меркель, предшественника Бербок во главе МИД Хайко Мааса и президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, а также немецкого посла в Варшаве, Арндта Фрайтага фон Лорингхофена в одном ряду с Адольфом Гитлером и нацистским министром пропаганды Йозефом Геббельсом.

«Уважаемый господин Фрайтаг, не могли бы немецкие руководители, которые так заинтересованы в верховенстве закона в других странах, наконец, признать скандальное беззаконие Германии и выплатить Польше репарации за ущерб и военные преступления Второй мировой войны?» — гласят плакаты на польском и английском языках.

Как отмечает N-TV, за этой акцией стоит художник Войцех Коркуч. В 2020 году он уже вызвал ажиотаж плакатами на тему выплаты компенсаций. «Повторяемая в последнее время фраза о «моральной ответственности Германии» без материальных репараций — просто пустой геббельсовский лозунг», — сказал Коркуч.

На плакатах также изображены логотипы правых националистических СМИ и символ Министерства культуры Польши. Проект профинансировал фонд, приближённый к правительству. СМИ, близкие правому популистскому правительству, уже давно имеют опыт визуальных сравнений с нацистами, напоминает немецкий телеканал. В 2016 году, например, журнал Wporst вызвал шумиху, когда, среди прочего, вмонтировал изображение головы Меркель в фотографию из штаб-квартиры фюрера.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий недавно объявил об основании Института по вопросам ущерба, причинённого войной. Это учреждение должно организовать усилия по исследованию всего ущерба от войны, а также заняться дальнейшим рассмотрением исков о возмещении ущерба. Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский ещё в 2017 году объявил об «историческом контрнаступлении» на Берлин в этом аспекте.

https://russian.rt.com/inotv/2021-12-10/N-TV-Merkel-v-odnom-ryadu – цинк

https://www.n-tv.de/politik/Plakate-machen-Stimmung-gegen-Deutschland-article22987100.html – оригинал на немецком

PS. Стоит напомнить, что в период греческого долгового кризиса, греки постоянно сравнивали Меркель с Гитлером из-за того, что Германия выкручивала грекам руки в вопросах выплаты долгов и выполнения требований ЕС, Так что поляки тут ничего нового не придумали, просто взяв уже известное сравнение и пытаясь струсить с немцев немного (или много) денег.

С другой стороны, с самой Польши пытается содрать компенсацию Израиль, используя соучастие поляков в геноциде евреев во время второй мировой войны. Тут уже Польше, как и Германия, платить компенсации никак не хочет. Тут вижу компенсации, тут не вижу.

—