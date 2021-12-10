Из Фонда госимущества, кроме руководителя, уходит его заместитель

“Готов к новым свершениям и возвращаюсь в бизнес, чтобы помогать и в дальнейшем укреплять экономику нашего государства”, – написал Елейко.

На работу в ФГИ Елейко пришел два года назад по приглашению главы фонда Дмитрия Сенниченко и возглавил направление приватизации.

“За это время я постоянно получал приглашения на работу в разных компаниях, но отказывался, пока не выполнил все KPI в Фонде госимущества. И сейчас с уверенностью могу сказать, что поставленные задачи выполнены”, – заявил чиновник.

Он отметил, что после ухода его функции в ФГИ будет выполнять директор департамента приватизации Владислав Данилишин, который также принимал участие в организации продаж всех знаковых государственных объектов – гостиницы “Днепр”, заводов “Большевик” и “Электронмаш”.

https://www.facebook.com/taras.yeleyko.9/posts/10162045495309062

В досье Елейко на сайте ФГИ указано, что Елейко построил процесс продажи активов неплатежеспособных банков через ProZorro, что обеспечило 18 млрд грн поступлений.

Также он провел семь успешных аукционов с привлечением международных советников.

Елейко координировал сотрудничество с международными донорскими и финансовыми институтами, включая Всемирный банк, ЕБРР, министерство финансов США.

Кроме Елейко, согласно сайту ФГИ, у Сенниченко еще три заместителя.

Контекст:

Сенниченко возглавляет ФГИУ с сентября 2019 года.

16 ноября 2021 года СМИ сообщили, что Сенниченко уходит в отставку. 18 ноября Сенниченко на пресс-конференции подтвердил, что написал заявление об увольнении с должности. Он опроверг информацию, что якобы уходит в связи с продажей завода “Большевик”. По его словам, за два года руководства в ФГИУ он выполнил все свои планы и теперь хочет два месяца отдохнуть, после чего заняться новыми проектами.

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидается, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.

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