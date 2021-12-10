 

В Украине из-за непогоды были обесточены более 100 населенных пунктов – ГСЧС

10.12.2021, 10:36, Новости дня
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“По состоянию на 7.00 в результате усложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередачи обесточено 107 населенных пунктов”, – говорится в сообщении.

В Житомирской области без электричества остались 40 населенных пунктов, в Киевской – 37, в Черниговской – 30.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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