Два дня ходит, две недели дома — почему дети в садике все время болеют ОРВИ



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Опасно не само ОРВИ, а возможные осложнения

Садики массово открываются осенью, вместе с началом сезона простуд. Дети возвращаются из разных концов страны и закономерно привозят с собой новые вирусы и бактерии, которыми дружно обмениваются. И, естественно, начинают болеть. Поговорим именно про вирусы, потому что дети в 90% случаев страдают именно от острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ).

Важно!

В быту ОРВИ часто называют простудой и считают, что причина заболевания — переохлаждение или сквозняк. Но это не так: причиной ОРВИ может быть только инфекционный агент. Если врач не может определить возбудителя заболевания — вирус это или бактерия, то ребенку ставят диагноз «острое респираторное заболевание» (ОРЗ).

Вирус попадает в организм ребенка воздушно-капельным путем: через дыхательную систему и слизистые. Оседая на слизистых оболочках, вирус выделяет токсины, которые по кровеносной системе разносятся по всему организму. Отмечу, что клинические проявления могут быть связаны не только с токсинами вируса, но и реакциями иммунной системы, Так, например, выделением цитокинов способствует повышению температуры. С момента заражения до первых симптомов обычно проходит несколько дней. Заболеет ли ребенок и насколько тяжело, зависит от его иммунитета и восприимчивости к конкретному вирусу.

В большинстве случаев ОРВИ у дошкольников протекает легко, но родителям надо держать руку на пульсе, потому что даже самые безобидные сопли могут закончиться осложнениями — бронхитом, отитом и другими неприятными вещами. За ребенком нужно постоянно наблюдать и корректировать лечение.

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Подключать «тяжелую артиллерию» в виде антибиотиков можно только по назначению врача, когда становится понятно, что к вирусной инфекции присоединилась бактериальная. Например, мы видим, что с начала заболевания прошло 5-7 дней, ребенок идет на поправку. И вдруг на фоне положительной динамики у него поднимается температура, появляются какие-то новые жалобы — начинается вторая волна недомогания. Ребенка нужно тщательно осмотреть, взять у него общий анализ крови, послушать легкие. И при необходимости поменять схему лечения.

COVID-19 – это тоже ОРВИ, только довольно тяжелое

Причины ОРВИ разные — обычно это риновирусы, вирусы гриппа и парагриппа, аденовирусы, энтеровирусы и пресловутые коронавирусы. Объединяет их способность поражать общие органы-мишени: носоглотку, ротовую полость, гортань, бронхи и легкие. Чаще всего дети страдают от риновирусов, инфекционный процесс при этом локализуется на уровне верхних дыхательных путей и протекает обычно.

А вот тот же COVID-19, который вызывается коронавирусом SARS-CoV-2, гораздо опаснее, потому что он влияет не только бронхолегочную систему, но и мочевыделительную, и на желудочно-кишечный тракт, и на ЦНС, и на все другие системы. В этом году мы в 50% случаев коронавируса, помимо катаральных явлений (насморк, продуктивный кашель), наблюдали жидкий стул, рвоту и диарею.

Не ходил в сад, будет больше болеть в школе — как формируется детский иммунитет

Многие родители переживают, что ребенок ходит неделю в сад, а потом две недели болеет. Тут важно не то, что он в принципе болеет, а как именно он болеет, утверждает Елена Дорошина. Если у него просто регулярные сопли без каких-либо осложнений, то это одна история. Тут нет никакого криминала, рано или поздно организм адаптируется, а пока нам нужно просто облегчать симптомы, капая в носик физраствор или препараты на основе морской воды. По рекомендации врача и при необходимости можно давать жаропонижающие и сосудосуживающие капли.

А если ребенок болеет с обструкцией, с осложнениями в виде отитов, бронхитов, ларингитов, крупа. Если каждая болезнь требует назначения антибиотиков, если мы не можем справиться с ней симптоматически, то такого ребенка, конечно, лучше забрать из садика. И может быть, к школьному возрасту он перерастет эти болезни.

Важно!

Если ваш малыш постоянно и тяжело болеет, проверьте, нет ли у него первичного иммунодефицита (ПИД). Это врожденное заболевание, которое влияет на работу иммунитета. ПИД – это когда иммунитет с рождения не может в полной мере выполнять свои функции. Человеку приходится сталкиваться с тяжелыми инфекционными заболеваниями — пневмониями, гнойными отитами, абсцессами. Причем эти болезни развиваются из самых обычных простуд, бесконечно повторяются и каждый раз требуют антибактериальной терапии.

Укрепляем иммунитет — пять простых способов

Детский организм сам формирует иммунную защиту, но хорошо, если взрослые ему немного помогают, ну или хотя бы не мешают. Давайте посмотрим, что мы можем сделать для укрепления здоровья дошкольника, чтобы защитить детей и от самих вирусов, и от тяжелых осложнений.

ПРИВИВКИ ПО КАЛЕНДАРЮ

Обратите внимание на пневмококковые вакцины и сезонные вакцины от гриппа. Особенно это важно сейчас, в период коронавирусной эпидемии. Пневмококковая и коронавирусная пневмония имеют разную природу. В первом случае пневмония вызвана бактерией Streptococcus pneumoniae, а во втором — вирус SARS-CoV-2. Но, на практике, вакцинированные от пневмококка, легче переносят коронавирус. А грипп из всех ОРВИ — одно из самых опасных заболеваний. Он тяжело переносится и вызывает большое число осложнений вплоть до смерти.

Свежий воздух, спорт и полноценное питание

Это базовые рекомендации для детей любого возраста. В любую погоду надо гулять — причем на свежем воздухе, а не в торговом центре. Хорошо, если ребенок занимается спортом и ведет активный образ жизни. Полноценно питается и получает все необходимые витамины и минеральные вещества.

Если сопли, промываем носик физраствовром

При ОРВИ основной областью воспаления практически всегда является носовая полость и практически всегда в этот процесс вовлекаются пазухи. Вы можете услышать такой диагноз как «риносинусит», не стоит пугаться и бежать в аптеку за антибиотиками. Скорее всего, это просто воспалительная реакция на вирусный агент.

Если появились сопельки, просто промывайте носик физраствором препаратами на основе морской воды. Только без фанатизма. Некоторые родители так увлекаются этой темой, что мы потом лечим осложнения в виде отитов и синуситов. Короткое время (не более 5-7дней) и после консультации с врачом можно пользоваться сосудосуживающими препаратами, рекомендованными для детей.

Одеваем по погоде и не кутаем

Дети гораздо активнее, чем взрослые, они практически не стоят на месте. Это нужно учитывать, подбирая одежду на прогулку в детский сад. Подбирайте куртки и костюмы по погоде, не кутайте ребенка. Если решили закалять малыша, старайтесь делать это постепенно без резких движений и контрастного душа в первый же день закаливания.

Проветриваем комнату и следим за влажностью

Комфортная для ребенка температура — от +18 до + 23 градусов, а влажность воздуха — 40-60%. Старайтесь придерживаться этих цифр, и ваш ребенок будет меньше болеть и скорее выздоравливать.

Особенно это важно в холодное время года, когда воздух в квартирах становится сухим. Сухой воздух негативно сказывается на защитных свойствах слизистых. Купите увлажнитель воздуха или просто повесьте в комнате смоченное водой махровое полотенце — такой способ тоже работает.

Материал подготовлен на основе общения слушателей и медиков в социальной аудио сети GOLOS.

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