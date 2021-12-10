 

В Белоруссии сочли неизбежным признание Крыма частью России

10.12.2021, 10:29, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Признание Крыма частью РФ неизбежно, Минск должен налаживать с полуостровом экономические связи, развивать туризм, сообщил представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

Дзермант заявил, что, по сути, «признание уже прозвучало из уст президента», белорусский лидер Александр Лукашенко уже сказал, что «де-юре и де-факто Крым российский», теперь это нужно «наполнить реальным содержанием, то есть, открытие прямых авиаполетов, экономические связи, туризм», передает РИА «Новости».

Напомним, из Минска в Крым с двухдневным визитом прибыли пять человек – общественники, политологи, политики. На пятницу у них запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба «Россия – Белоруссия».

Ранее в Белоруссии отметили преображение Крыма после воссоединения с Россией.

Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.11 / В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia

04.03 / Китайскую вакцину Sinovac планируют привезти до 15 марта – представитель в Украине

19.08 / Президент Афганистана: Меня вынудили покинуть страну

27.03 / В РФ зарегистрировали 8,8 тыс. новых случаев коронавируса

20.09 / France 2 – французский канатоходец прошёл между Эйфелевой башней и театром Шайо

22.12 / В Минздраве спрогнозировали, какую вакцину от COVID-19 получит Украина

19.05 / Insider – американский спецназ тренируют по сценарию конфликта с Россией от Прибалтики до Украины

10.10 / Точность атомных часов проверили по звездам

07.09 / В парламенте Германии призвали прекратить экстрадицию Асанжа в США

04.12 / Опубликован прогноз по перспективам брендов Huawei и Honor

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика