В Белоруссии сочли неизбежным признание Крыма частью России

Признание Крыма частью РФ неизбежно, Минск должен налаживать с полуостровом экономические связи, развивать туризм, сообщил представитель белорусской делегации, научный сотрудник Института философии НАН Белоруссии, политолог Алексей Дзермант.

Дзермант заявил, что, по сути, «признание уже прозвучало из уст президента», белорусский лидер Александр Лукашенко уже сказал, что «де-юре и де-факто Крым российский», теперь это нужно «наполнить реальным содержанием, то есть, открытие прямых авиаполетов, экономические связи, туризм», передает РИА «Новости».

Напомним, из Минска в Крым с двухдневным визитом прибыли пять человек – общественники, политологи, политики. На пятницу у них запланировано участие в Ливадийском форуме, в рамках которого пройдет заседание экспертного клуба «Россия – Белоруссия».

Ранее в Белоруссии отметили преображение Крыма после воссоединения с Россией.

Лукашенко заявлял, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то Киев будет действовать «по полной программе».