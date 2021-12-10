Боец ММА из Узбекистана напал на полицейских в Петербурге

В Петербурге разыскивают бойца ММА из Узбекистана, напавшего на полицейских и сбежавшего из ОВД после задержания, сообщил источник в силовых структурах.

«Гражданин Узбекистана, боец ММА, был задержан на улице Якорная. Он напал на полицейских и пытался отобрать оружие. После задержания мужчина сбежал из отдела полиции», – сообщил источник РИА «Новости». По его словам, ведется розыск спортсмена.

Ранее Останкинский суд принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева за нарушение правил пребывания в стране. Ранее он был задержан за видео с лихачествами в Лефортовском туннеле, после чего выяснилось, что уроженец Таджикистана ездил без прав и полиса ОСАГО. На счету Чоршанбиева более ста нарушений ПДД и высказывание о том, что русские – это нацисты.