Россия в ТКГ отвергла предложение Украины о перемирии на Донбассе – украинская делегация

Среди предложений украинской стороны на заседании рабочих подгрупп ТКГ 7 декабря было “возвращение к устойчивому перемирию путем обеспечения реализации мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года”.

“К сожалению, все инициативы украинской стороны были отвергнуты Российской Федерацией под надуманными предлогами”, – сообщили в пресс-службе.

Также Россией был отвергнут призыв к участникам консультаций выступить со встречными заявлениями о возвращении к режиму прекращения огня с полуночи 10 декабря и приверженности мерам по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года.

“Украина остается приверженной необходимости обеспечения устойчивого перемирия и готова продолжить работу над этим в рамках ТКГ и других форматов”, – заявили в делегации.

https://www.facebook.com/UkrdelegationTCG/posts/410987237478359

Кроме этого, как сообщили в делегации, российская сторона отвергла предложения Украины об обмене удерживаемыми лицами до Нового года.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибли почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица, в том числе 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибли 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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