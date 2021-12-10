Более 100 тысяч рублей стоит лечение 1 пациента с коронавирусом в России



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Всего за 10 месяцев этого года ФОМС оплатил лечение более 3 миллионов пациентов с короновирусом. За это время фонд потратил свыше 300 миллионов рублей. При этом, по официальным данным, всего в РФ заболело почти 10 миллионов человек, а за 2020 год чуть более 3 миллионов.

По словам Царевой, система ОМС не справляется с таким количеством заболевших и опирается на дотации из федерального бюджета. За 2021 год было выделено дополнительно 145 миллиардов рублей.

Все «бесплатное» медицинское обслуживание в стране финансируется через Фонд обязательного медицинского страхования. Каждый наш поход к терапевту или другому врачу в государственную поликлинику или больницу— это ОМС. Скорая помощь, травмпункт и вакцинация также оплачивается через этот фонд.

Размер этого фонда зависит от денег, уплаченных в виде налогов: работодатель перечисляет в ФОМС сумму, равную 5,1% зарплаты каждого сотрудника. Поскольку размер зарплат, количество пенсионеров и другие факторы в стране отличаются от региона, к региону, фонд перераспределяет деньги, исходя из норматива. В 2020 году он составлял 12 699 рублей на человека.

Однако болезни разные и цены в регионах тоже. Так, в 2020 году лечение одного пациента с коронавирусом в среднем обходилось в 106 тысяч рублей. В Москве эта сумма составила 200 тысяч на человека. При этом лечение тяжелых случаев COVID-19, требующих реанимации и подключения к ИВЛ стоят от 200 до 400 тысяч.

В 2022 году расходы федерального бюджета на здравоохранение году снизятся на 9% и составят 1,25 триллиона рублей. Согласно планам правительства, в дальнейшем трат будет еще меньше. Однако бюджет ФОМС должен несколько вырасти за счет налогов и в следующем году на 212,5 млрд рублей.

При этом половина Россиян недовольна качеством медицинской помощи по ОМС. Большинство считает, что ситуация со здравоохранением в стране в последние годы только ухудшается.

Пандемия COVID-19 уже 2 года не утихает во всем мире. Несмотря на массовую вакцинацию, введение QR-кодов и другие меры, инфекция продолжает уносить жизни людей. Недавно появившийся в ЮАР новый штамм «омикрон» уже распространился в десятке стран. Он обходит приобретенный после вакцинации и перенесенной болезни иммунитет. Из-за этого уже привитым стоит задуматься о бустерной дозе вакцины.

ВОЗ считает «омикрон» менее смертельным вариантом коронавируса. Однако предупреждает, что инфекция может вызвать рост числе заболевших, что скажется и на смертности от болезни.