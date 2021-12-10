Маск захотел бросить работу и стать блогером

Основатель американской компании SpaceX миллиардер Илон Маск заявил, что «подумывает» об уходе с работы и рассматривает возможность стать популярным блогером на полной ставке.

«Подумываю над тем, чтобы уйти с работы и стать блогером (influencer) на полной ставке. Что думаете?» – передает РИА «Новости» сообщение Маска в Twitter.

Напомним, в конце ноября вице-президенты американской компании Маска SpaceX по силовым установкам Уилл Хелтсли и по полетам и запускам Ли Розен покинули компанию. Старший директор по миссиям и запускам Рики Лим, который начал работать в SpaceX в 2008 году, также покинул компанию.