 

Маск захотел бросить работу и стать блогером

10.12.2021, 9:46, Новости дня
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Основатель американской компании SpaceX миллиардер Илон Маск заявил, что «подумывает» об уходе с работы и рассматривает возможность стать популярным блогером на полной ставке.

«Подумываю над тем, чтобы уйти с работы и стать блогером (influencer) на полной ставке. Что думаете?» – передает РИА «Новости» сообщение Маска в Twitter.

Напомним, в конце ноября вице-президенты американской компании Маска SpaceX по силовым установкам Уилл Хелтсли и по полетам и запускам Ли Розен покинули компанию. Старший директор по миссиям и запускам Рики Лим, который начал работать в SpaceX в 2008 году, также покинул компанию.



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