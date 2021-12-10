 

Украина захотела обменять пленных по схеме 60 на 60

10.12.2021, 9:45, Новости дня
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Внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Киев хотел обменять пленных по схеме 60 на 60, однако получил отказ.

Арестович сообщил в эфире телеканала «1+1», что «мы предложили в очередной раз обменять пленных», всего было три варианта: обменять 13, 24 и 60 человек, «если быть точным, то 59 или 58», но это якобы было отвергнуто, передает РИА «Новости».

Напомним, первый за долгое время обмен пленными прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР и ЛНР 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.

В 2020 году обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками состоялся 16 апреля, Киев передал 14 человек, ЛНР и ДНР – 20. В 2021 году обменов не проводили.

Ранее глава провозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин предупредил о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В МИД РФ обратили внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил.

До этого глава ДНР назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года. Днем ранее Донецк направил Киеву предложения по стабилизации ситуации.

Вместе с тем Украина заявила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе.

Газета «ВЗГЛЯД» разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине, и рассуждала о возможности принуждения Украины к миру на новых условиях.



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