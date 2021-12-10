 

Перенесенный пуск «Протона-М» с Байконура запланировали на понедельник

10.12.2021, 9:44, Новости дня
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Пуск ракеты «Протон-М», к разгонному блоку которой ранее выявили некое замечание, запланирован на ближайший понедельник, сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

«Пуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» запланирован на 13 декабря», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Ракету «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» вывезли и установили на стартовом столе на космодроме Байконур накануне. Однако вскоре после этого «Роскосмос» сообщил, что пуск переносится на резервную дату, не уточнив, на какую именно. Как сказал позднее глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, ракету сняли со старта из-за выявленного замечания к разгонному блоку «Бриз-М».

Ранее в Роскосмосе сообщили, что пуск ракеты «Протон-М» со спутниками связи «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7» перенесен на шесть дней и состоится 12 декабря. Техническое руководство выявило замечание к разгонному блоку «Бриз-М» и приняло решение сдвинуть пуск для его устранения.



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