Кинолог осудила удаливших собаке зубы зоозащитников в Петербурге

Кинолог Людмила Рытикова прокомментировала историю Бруно – крупной и агрессивной собаки, найденной в окрестностях Санкт-Петербурга, которой зоозащитники удалили зубы, чтобы «спасти от усыпления».

Бруно поймали и сдали на передержку, при этом животное описывается как неуправляемое, передает «Ридус».

«Сначала он попытался сожрать отловщика, да так, что снимали удавкой. Потом покусал куратора. На прогулке, будучи в наморднике, чуть не убил таксу. Удержать и справиться с ним на прогулках можно с огромным трудом. Собака невоспитанная, взрослая, команд не знает, на поводке ходить не умеет, на улице истерит и пытается всех сожрать. К поводку и наморднику тоже не приучена», – рассказала специальный корреспондент «Русфонда» Светлана Машистова.

В итоге зоозащитники, решившие спасти Бруно, удалили ему часть зубов (клыки и премоляры), чтобы сделать собаку «безопасной» для окружающих.

Рытикова оценила затею «спасителей» Бруно как «идиотскую» – начиная уже с того, что вырывание зубов лишит пса возможности нормально питаться: «Зубы нам нужны, чтобы пережевывать пищу. Как собака будет есть мясо без зубов? Она просто не сможет нормально пережевывать пищу, проглатывать ее. Эта собака – как дикий зверь в клетке. Мы диким зверям удаляем зубы?».

Она также усомнилась и в «безопасности» собаки без клыков для окружающих. По ее словам, животное такого веса, как Бруно (50 кг), и без них может нанести вред людям или другим животным.

«У меня на лице удар клыками – это собака даже не укусила. Пес может хорошенько и двумя коренными зубами тяпнуть. Почему они ей лапы тогда не отрезали, чтобы она не могла подбежать, укусить? Еще фантазий много (…) Опыты доктора Менгеле над бедной собакой», – сделала вывод эксперт.

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