 

Кинолог осудила удаливших собаке зубы зоозащитников в Петербурге

10.12.2021, 9:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Кинолог Людмила Рытикова прокомментировала историю Бруно – крупной и агрессивной собаки, найденной в окрестностях Санкт-Петербурга, которой зоозащитники удалили зубы, чтобы «спасти от усыпления».

Бруно поймали и сдали на передержку, при этом животное описывается как неуправляемое, передает «Ридус».

«Сначала он попытался сожрать отловщика, да так, что снимали удавкой. Потом покусал куратора. На прогулке, будучи в наморднике, чуть не убил таксу. Удержать и справиться с ним на прогулках можно с огромным трудом. Собака невоспитанная, взрослая, команд не знает, на поводке ходить не умеет, на улице истерит и пытается всех сожрать. К поводку и наморднику тоже не приучена», – рассказала специальный корреспондент «Русфонда» Светлана Машистова.

В итоге зоозащитники, решившие спасти Бруно, удалили ему часть зубов (клыки и премоляры), чтобы сделать собаку «безопасной» для окружающих.

Рытикова оценила затею «спасителей» Бруно как «идиотскую» – начиная уже с того, что вырывание зубов лишит пса возможности нормально питаться: «Зубы нам нужны, чтобы пережевывать пищу. Как собака будет есть мясо без зубов? Она просто не сможет нормально пережевывать пищу, проглатывать ее. Эта собака – как дикий зверь в клетке. Мы диким зверям удаляем зубы?».

Она также усомнилась и в «безопасности» собаки без клыков для окружающих. По ее словам, животное такого веса, как Бруно (50 кг), и без них может нанести вред людям или другим животным.

«У меня на лице удар клыками – это собака даже не укусила. Пес может хорошенько и двумя коренными зубами тяпнуть. Почему они ей лапы тогда не отрезали, чтобы она не могла подбежать, укусить? Еще фантазий много (…) Опыты доктора Менгеле над бедной собакой», – сделала вывод эксперт.

Ранее в Воронеже возбудили дело после гибели 13 собак в частном приюте.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04 / Эксперты опасаются четвёртой волны коронавируса в США после Пасхи

26.09 / На парламентских выборах в Германии нет единой партии-победителя – экзит-полл

29.11 / Директор «Вектора»: Три российские вакцины от COVID-19 не конкурируют между собой

02.11 / Европейцы создали обсерваторию для контроля выбросов метана

04.11 / Audi представила обновленный седан Audi A8 2022 года

01.01 / “Мы все – одна семья”. Зеленский отреагировал на освобождение девяти украинцев из Сирии

21.07 / Раскрыты подробности иска Федосеевой-Шукшиной к Алибасову

12.01 / Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру

30.07 / Россия нарастила золотовалютные резервы

22.09 / Генсек ООН выступил против «вакцинного национализма»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика