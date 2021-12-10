В Украине от коронавируса умерло более 90 тыс. человек

Среди заболевших – 1010 детей и 241 медработник. 2551 человек попал в больницу.

Из заразившихся ранее выздоровело 24 456 человек, 442 умерли.

Сутками ранее в стране подтвердили 12 376 новых случаев коронавирусной инфекции и 465 смертей.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 543 684 человека; выздоровело – 3 158 426 человек; летальных исходов – 90 343.

В Минздраве отметили, что 9 декабря в стране сделали 71 780 тестов на коронавирус.

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Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко. В середине ноября власти заявили о начале спада четвертой волны.

Страна прошла осенний пик заболеваемости и смертности от коронавируса, заявили 24 ноября в Национальной академии наук Украины.

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