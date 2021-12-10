 

Более 14 млн украинцев получили одну дозу вакцины против COVID-19

10.12.2021, 9:06, Новости дня
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Первую дозу получили 57 253 человека, вторую – 100 475 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 031 953 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 252 237 человек. В общей сложности сделали 26 284 188 прививок.

По данным специализированного сайта Минздрава, наибольшее количество прививок за 9 декабря сделали в Киеве – 15 062 прививки. За весь период вакцинальной кампании – также в Киеве – 3 245 367 прививок.

Меньше всего 9 декабря привилось жителей Черновицкой области – 2757. За весь период вакцинальной кампании – в Луганской области – 472 140 прививок.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/2017743871722041

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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