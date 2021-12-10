Гражданская жена устроившего стрельбу в МФЦ мужчины назвала причину нападения

Убивший несколько человек в МФЦ «Рязанский» в Москве Сергей Глазов мог устроить стрельбу из-за психической неустойчивости, сообщила его бывшая гражданская жена.

Женщина заявила, что поведение Глазова заметно изменилось после «командировки в Малайзию», однако, как считает она, предпосылок к такому поступку не было, передает «Московский Комсомолец».

«Мое видение такое: все, что копилось, очень повлияло на его психику, и все сдерживаемое вырвалось наружу. Я знаю, что происходит с психикой и как это выливается, в какие моменты выливается, если, скажем так, не снять крышку с кипящего котла», – подчеркнула она.

Женщина также уточнила, что у Глазова «был интерес к оружию», при нем всегда был нож, но он «не проявлял никогда никакой агрессии». Другого оружия, кроме ножа, у него при себе никогда не было, но он «хотел приобрести травматику».

Напомним, 7 декабря мужчина открыл стрельбу в МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы. Источник заявил, что стрельба велась из травматического пистолета, переделанного в боевой.

Погибли два человека, пострадали четверо, в том числе ребенок. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия.

СМИ выяснили, что стрелявший – бывший военный Сергей Глазов, он учился в институте криптографии, связи и информатики Академии ФСБ, до начала 2010 года служил в спецслужбах. У Глазова была командировка в Малайзию, якобы после которой он решил оставить службу.

Также сообщалось, что он якобы изготовил боевое оружие из охолощенного пистолета для защиты от «уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией».