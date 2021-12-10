Освобожденное судно «Академик Иоффе» прибыло в Калининград

Российское научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе», освобожденное из-под ареста в Дании, в пятницу утром прибыло в Калининград и ошвартовалось в морском рыбном порту.

«Судно «Академик Иоффе» зашло в порт и в 07:00 (08:00 мск) пришвартовалось к причалу № 25», – передает ТАСС слова дежурного диспетчера порта.

Напомним, ранее суд в Дании рассмотрел апелляционную жалобу, поданную на арест научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», удовлетворив ее.

Экипаж и ученые с задержанного судна уже прибыли в Калининград.

Судно было арестовано 1 ноября при буксировке на рейде порта Скаген, с него изъята вся документация. Сообщалось, что иск, на основании которого задержали судно, подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. Для расследования инцидента была создана спецкомиссия.