 

Освобожденное судно «Академик Иоффе» прибыло в Калининград

10.12.2021, 8:58, Новости дня
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Российское научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Иоффе», освобожденное из-под ареста в Дании, в пятницу утром прибыло в Калининград и ошвартовалось в морском рыбном порту.

«Судно «Академик Иоффе» зашло в порт и в 07:00 (08:00 мск) пришвартовалось к причалу № 25», – передает ТАСС слова дежурного диспетчера порта.

Напомним, ранее суд в Дании рассмотрел апелляционную жалобу, поданную на арест научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», удовлетворив ее.

Экипаж и ученые с задержанного судна уже прибыли в Калининград.

Судно было арестовано 1 ноября при буксировке на рейде порта Скаген, с него изъята вся документация. Сообщалось, что иск, на основании которого задержали судно, подала компания One Ocean Expeditions Ltd из-за его предыдущей деятельности. Для расследования инцидента была создана спецкомиссия.



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