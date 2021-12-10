 

Экономист рассказал о новых налогах для богатых

10.12.2021, 8:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Соответствующие изменения в налогообложении могут коснуться обеспеченных граждан, а именно тех, кто является собственниками крупных банковских вкладов, некоторых ценных бумаг и металлических счетов. Налоги таких россиян могут возрасти, однако и тут есть ряд нюансов, в которых следует разобраться.

Экономист Владимир Саськов объяснил, что теперь под налогообложение попадают доходы от депозитов, превышающих один миллион рублей. Однако не всем придется платить такие налоги. Тут нужно учитывать не только сумму вклада, но и тот факт, как процент по вкладу соотносится с ключевой ставкой Центробанка. Налог в 13% взимается только с тех граждан, у которых данное соотношение оказывается положительным. К тому же, для дополнительного налога по вкладу должен быть превышен ежегодный лимит доходов, размер которого меняется из года в год.

Для владельцев облигаций налоговая новация заключается в отмене льготы в виде так называемых “купонных доходов”. Теперь таким гражданам придется платить налог 13%, но и здесь есть некоторые исключения – об этом Саськов рассказал в беседе с “Прайм”.

При продаже ценных бумаг теперь установлен лимит на доход – это пять миллионов рублей. Если доход превышает данную сумму, то владельцу придется заплатить налог в 15%.

Что касается собственников металлических счетов, то им придется платить налог в том случае, если они владели счетом менее трех лет и с продажи своих виртуальных драгоценных металлов получили больше, чем заплатили банку при покупке.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, какие категории граждан освобождаются от налога на имущество.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Ирина Салтыкова назвала бредом слухи о своей госпитализации с онкологией

06.12 / Скандалы: Битва за сульфат при озере Кучук

02.03 / Ученые сообщили о новой угрозе для человечества от глобального изменения климата

16.08 / Фониатр Улезько рассказала о шансах МакSим возобновить карьеру

30.06 / Популярный артист разводится с женой после 24 лет брака

23.07 / Юлия Снигирь поделилась впечатлениями от просмотра сериала “Чики”: И хохотала, и ревела

17.02 / Беременная возлюбленная Дмитрия Шепелева показала первый снимок с округлившимся животом

04.10 / Ужас, который не описать словами

24.06 / «Крошка-картошка» пообещала каждому привитому посетителю дать по щам

31.10 / «Больше всего мы боимся, что с понедельника начнется война»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика