 

Флот НЛО заметили над Гонконгом 24 ноября 2021 года

10.12.2021, 8:23, Разное
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Пилот был сбит с толку, став очевидцем странного явления, когда 24 ноября 2021 года он летел над спорной территорией Южно-Китайского моря в воздушном пространстве между Тайванем и Гонконгом.

На кадрах видео (смотрите ниже), снятого из кабины лайнера, видно девять летящих огоньков, сияющих в облаках, на фоне заката. Двигаются они на той же высоте, что и самолет, почти 12 километров, так что объяснение, что это просто дроны, тут не подойдет.

Огни, которые поначалу летят в три ряда, вскоре трансформируются и превращаются в 12 огней, двигаясь в том же направлении строго вперед.

"Я не знаю, что это. Это какое-то странное дерьмо. Ясно лишь, что это что-то летающее", – за кадром видео раздается голос капитана,  разговаривающего со вторым пилотом.

Загадочные огоньки двигались таким образом около минуты, прежде чем исчезли в облаках.

Уфолог Скотт Уоринг, известный своей активной онлайн-деятельностью, написал, что возможно, что НЛО наблюдают за военными кораблями Китая. 



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