В Белом доме рассказали о возможных санкциях против России

Возможные меры против РФ в связи с ситуацией на Украине выходят за рамки принятых ранее, Вашингтон и Европа «изыскивают очень сильный набор экономических санкций», сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

В администрации заявили, что американский лидер Джо Байден «дал ясно понять»: США в консультации с европейскими странами «изыскивают очень сильный набор экономических санкций», передает РИА «Новости».

«И, думаю, некоторые из них будут включать вещи, которые не делались в прошлом», – добавил он.

Кроме того, в ближайшие дни Вашингтон намерен продолжить переговоры с европейскими партнерами и Россией, чтобы разрешить кризис вокруг Украины.

«Я думаю, что в ближайшую пару дней мы очевидно продолжим говорить с нашими европейскими партнерами, мы продолжим говорить с нашими российскими партнерами и искать пути движения вперед», – подчеркнул представитель Белого дома.

Между тем Штаты готовы обсуждать с Москвой ее обеспокоенности. Для этого американская сторона предлагает использовать существующие переговорные площадки – Совет РФ – НАТО, ОБСЕ.

Ранее в Кремле заявили о необходимости отвечать на санкции для защиты интересов России.