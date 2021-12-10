Командирские полеты экипажей самолетов-разведчиков прошли под Смоленском

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10.12.2021, 8:14, Новости дня
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В Смоленской области на территории аэродрома отдельной разведывательно-авиационной эскадрильи проведены командирские полеты экипажей самолетов-разведчиков Су-24МР и самолетов воздушного наблюдения Ан-30Б.

«Военнослужащие отработали взлет и посадку, полет по заданному маршруту, а также работу экипажа при проведении аэрофотосъемки местности», – передает официальный сайт Минобороны.

Боевые машины Су-24МР и Ан-30Б оснащены аппаратными комплексами для ведения разведки и аэрофотосъемки и обладают практической дальностью свыше 2,5 тыс. километров, что позволяет вести разведку как в приграничных районах, так и в глубине территории вероятного противника.

Напомним, в 2016 году РФ обратилась к другим участникам договора с просьбой дать согласие на установку на самолетах «Открытого неба» Ан-30Б и Ту-154М-ОН новейших цифровых камер OSDCAM4060. После этого глава разведывательного управления министерства обороны США Винсент Стюарт заявил, что у РФ есть аппаратура, которая позволяет собирать ключевые разведданные об инфраструктуре и возможностях США, что дает Москве «значительное преимущество». 



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