Ученый сделал открытие, подтверждающее возможность искривлять пространство и время

Американский инженер Гарольд Уайт, который ранее работал в NASA, случайно сделал открытие, подтверждающее реальность варп-пузыря.

Открытие Уайта открывает дорогу к искусственному искривлению ткани пространства-времени.

Уайт является энтузиастом варп-технологий и работает над целой серией перспективных проектов в этой области по контракту с DARPA. При этом, бывший аэрокосмический инженер NASA развивает собственный стартап Limitless Space Institute.

Ученый сделал открытие, доказывающее реальность варп-пузырей, объединив собственные исследования, контракты Limitless Space Institute и результаты работ для DARPA. Открытие было сделано случайно — Уайт отметил, что он обнаружил рождение варп-пузыря там, где меньше всего ожидал.

– Я изучал эффект Казимира в контексте разных геометрических структур. Речь идет об определенных квантовых явлениях, которые могут проявляться на микроуровне, провоцируя взаимное притяжение объектов. На макроуровне это, например, рождение мусорных островов в Мировом океане. В ходе анализа распределения энергий в одной из тестовых конфигураций выяснилось, что показатели подтверждают возможность существования варп-пузыря. То есть, мы можем создать технологии, которые позволят искусственно искривлять пространство и время, что пригодится для космических путешествий, — сказал Уайт.