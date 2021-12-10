 

Политолог Карасев назвал варианты завершения конфликта в Донбассе

10.12.2021, 8:12, Разное
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Военного наступление на Донбасс – лучший вариант для украинского лидера Владимира Зеленского, считает Вадим Карасев. Политолог не сомневается, что такие планы у Киева есть. По словам эксперта, о скоплении украинских войск возле ДЛНР наверняка говорил президент России Владимир Путин своему американскому коллеге Джо Байдену в ходе онлайн-встречи.

Однако навести порядок и вернуть контроль над Донбассом Киев не сможет, если решит осуществить военное наступление, считает Карасев. Таким же способом невозможно забрать Крым. По мнению политолога, Украина может либо присоединить эти территории, но не на своих условиях, либо потерях эти земли навсегда.

Напомним, ситуацию на Украине обсуждали Путин и Байден во время переговоров во вторник, 7 декабря. Как известно, российский лидер констатировал отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений. Также президент России говорил о недопустимости расширения НАТО на восток.

Ранее Вадим Карасев заявил: Европа не считает Украину своей. Мол, ЕС готов спонсировать только “своих”, а Киев к таким не относится. Политолог усомнился, что кто-то сейчас даст денег Незалежной.



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