 

В Саудовской Аравии власти отстранили более 40 верблюдов от участия в конкурсе красоты из-за ботокса

10.12.2021, 8:13, Разное
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Власти Саудовской Аравии дисквалифицировали более 40 верблюдов с ежегодного конкурса красоты. Верблюды-конкурсанты использовали инъекции ботокса и другие искусственные подкраски.

Популярный фестиваль верблюдов короля Саудовской Аравии Абдулазиза, который стартовал в начале этого месяца, приглашает заводчиков самых красивых верблюдов побороться за призовые 92 миллиона долларов.

На мероприятии строго запрещены инъекции ботокса, подтяжки лица и другие косметические модификации с целью сделать верблюдов более привлекательными. Присяжные заседатели определяют победителя, оценивая форму голов, шей, горбов верблюдов, одежду и позы.

Фестиваль верблюдов короля Абдулазиза, часто называемый конкурсом «Мисс верблюд», является ежегодным фестивалем наследия с различными конкурсами, проводимыми в Римах близ Эр-Рияда, Саудовская Аравия.

В этом году власти обнаружили, что десятки заводчиков растянули губы и носы верблюдов, использовали гормоны, чтобы увеличить мышцы животных, вводили верблюдам головы и губы ботоксом, чтобы сделать их больше, раздували части тела резинками и использовали наполнители, чтобы расслабить их лица.

Конкурс красоты верблюдов является частью массового карнавала, который также включает в себя верблюжьи бега, распродажи и другие праздники. Феерия направлена на сохранение роли верблюда в бедуинских традициях и наследии королевства.



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