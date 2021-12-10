Предсказание Ванги о коронавирусе

О предсказаниях Ванги рассказал ее кум Сергей Косторной в эфире передачи «Пусть говорят».

Вангелия Гуштерова из Болгарии, которую по всему миру знают под именем Ванга, обладала множеством мистических способностей. Она избавляла от недугов и давала жизненные советы, но самое главное умение, которое ее прославило – это прорицательство. За свою жизнь Ванга сделала множество пророчеств, среди которых была описана авария в Чернобыле, теракт 9/11 в США, политический кризис на Украине, и даже нынешняя пандемия коронавируса была описана в ее предсказаниях.

Болезнь от желтых

Впервые о предсказаниях Ванги касательно «новой чумы» вспомнил ее переводчик Стоян Петров. В 2019 году он в эфире программы «На самом деле» рассказал о «смертельном недуге» в начале 2020 года, о котором рассказывала Ванга в 1995 году. Согласно ее словам, истоки этого несчастья известны давно. И действительно – человечество давно имеет дело с коронавирусами, но именно COVID-19 стал самым опасным.

Позже, в шоу «Пусть говорят» Сергей Косторной подтвердил пророчество Ванги от 1995 года. В них она говорила о том, что «над человечеством нависнет корона», а начнется все с «зеркального 2020 года».

Другой толкователь провидицы Тодор Тодоров вспомнил о предсказании, в котором Ванга упоминала «болезнь от желтых людей», из-за которой погибнут миллионы людей. В самом деле, эта фраза совпадает с тем, что коронавирус начал свое распространение из Китая.

Когда конец?

Согласно словам Вангелии, на разработку по-настоящему эффективного лекарства понадобится по меньшей мере 2 года. А конец пандемии придет вместе с «криком петуха». И именно эта фраза вызывает споры у толкователей Ванги.

Одни с надеждой говорят, что год «Кричащего петуха», согласно древнеславянскому гороскопу, должен наступить 21 марта 2022 года – в день весеннего равноденствия. Другие не столь оптимистичны в сроках окончания пандемии. Ссылаясь на восточный гороскоп, толкователи отмечают, что следующий год под покровительством Петуха – это 2029.

Возможно, что крик петуха в предсказаниях Ванги имеет более метафорическое значение. Обычно так описывается наступление рассвета, после темной ночи. Возможно, провидица говорила о «темных душах» людей, которые забыли друг о друге в погоне за материальным счастьем, и когда человечество вернется к братским отношениям – тогда и закончится пандемия.