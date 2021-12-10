 

Банальный пример для школьников оказался сложным для сотен людей по всему интернету, ведь у каждого свой ответ

10.12.2021, 7:50, Разное
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В сети появилось фото, где актер Тайка Вайтити пытался решить простой на первый взгляд пример. Простая задача стала неразрешимой для пользователей Твиттера. Читатели страницы актера пытались решить пример, который предназначен для школьников.

Комментатор выложил пост с фото задачи и предложил читателям решить ее. Задание заключалось в том, чтобы сложить числа за скобками и вычесть цифры внутри скобок.

Пример состоял из достаточно простых чисел, но сложность заключалась в порядке действий: 2+5x(8–5).

Эта задача стала неразрешимой для многих пользователей.

Самым актуальным ответом стал «21».

Решающие приме сначала складывали цифры перед скобки, потом вычитали в скобках, а полученные результаты умножали.

Также было немало ответов «17».

Пример решался следующим образом: сначала вычли числа в скобках, а после умножили и сложили числа. И вторая группа пользователей оказалась права, верный ответ задачи – «17».



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