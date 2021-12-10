 

«Локомотив» проиграл «Марселю» и завершил выступление в еврокубках

10.12.2021, 7:30, Новости дня
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Московский «Локомотив» потерпел поражение от французского «Марселя» в заключительном туре группового этапа футбольной Лиги Европы и завершил выступление в еврокубках сезона-2021/22.

Прошедший в Марселе матч группы E закончился со счетом 1:0 в пользу французской команды. Единственный мяч на 35-й минуте забил польский нападающий Аркадиуш Милик, передает РИА «Новости».

Российский клуб остался без еврокубковой весны, финишировав на четвертом месте в группе с двумя очками в шести матчах. «Локомотив» потерпел пятое поражение подряд во всех турнирах. Первое место в группе Е занял турецкий «Галатасарай», набравший 12 очков и напрямую попавший в 1/8 финала Лиги Европы. На втором месте оказался итальянский «Лацио» (девять очков), который будет играть в стыковых матчах против третьей команды группы Лиги чемпионов за право участия в 1/8 финала Лиги Европы. «Марсель» (семь очков) стал третьим, французский клуб поспорит за путевку в 1/8 финала Лиги конференций.

Напомним, 22 октября «Локомотив» в домашнем матче уступил турецкому «Галатасараю». 30 сентября «Локомотив» в Риме проиграл «Лацио». 16 сентября «Локомотив» сыграл в Москве вничью с французским «Марселем».



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