Лукашенко признали угрозой Европы

Президент Белоруссии оказался на девятом месте в перечне. Аналитики отметили, что “уничтожив” оппозицию республики, Александр Лукашенко начал провоцировать Литву и Польшу. В итоге он ста довольно “хлопотным” соседом для государств ЕС.

Издание Politico назвало политика “чумой Европы”. Кроме того, обозреватели заявили, что Европе должна будет либо отыскать способ

общения со своим “последним диктатором”, либо приспособиться к столь неудобному партнеру.

Также Александра Лукашенко обвинили в ведении “гибридной войны” против Евросоюза с

применением для этой цели мигрантов, сообщает “ОСН”. Журналисты упомянули и “угон” рейса

Ryanair, на борту которого был экс-главный редактор оппозиционного

Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Издание подчеркнуло, что белорусский лидер остался безнаказанным.

Напомним, волна протестов началась в Белоруссии в прошлом году, после президентских выборов. Александр Лукашенко одержал на них победу с 80% голосов. Несогласные вышли на улицы. Протесты подавлялись с помощью спецтехники и силовиков.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия никогда не станет второй Украиной. Он отметил, что внешние силы пытаются создать на месте его республики так называемый санитарный кордон.