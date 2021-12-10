 

В Кремле рассказали о договоренности Путина и Байдена по НАТО

10.12.2021, 7:28, Разное
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После переговоров с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Джо Байден сообщил о готовящейся встрече представителей России и четырех стран-членов НАТО. По словам хозяина Белого дома, стороны должны обсудить обеспокоенность Москвы действиями Североатлантического альянса на востоке.

В Кремле рассказали, что необходимость таких переговоров отмечалась во время онлайн-встречи Путина и Байдена. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил: тема, связанная с другими членами НАТО, на самом деле упоминалась.

По словам представителя Кремля, в ходе беседы главы двух государств говорили о неприемлемом для Москвы продвижении Североатлантического альянса на восток. В этом контексте американская сторона заявила о необходимости согласования этой темы с иными странами-членами НАТО, пояснил Песков.

Напомним, онлайн-встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоялась во вторник, 7 декабря. Политики обсудили отношения США и России, поговорили о совместной работе по региональным вопросам. В ходе беседы преобладала тема Украины. Кстати, в четверг, 9 декабря, хозяин Белого дома должен позвонить лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому.



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