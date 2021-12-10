 

«Восточный фланг» НАТО осудил Байдена за призыв к диалогу с Россией

10.12.2021, 3:46, Новости дня
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Страны Восточной Европы раскритиковали предложение президента Соединенных Штатов Джо Байдена начать диалог РФ и НАТО по поводу ситуации вокруг Украины, сообщил неназванный дипломатический источник Bloomberg.

Как говорится в материале, предложение президента Соединенных Штатов начать диалог РФ и НАТО поступило руководителям нескольких участников Североатлантического альянса. При этом дипломатический источник издания уточнил, что «правительство одного из государств пришло в ярость» от позиции Вашингтона, который хочет наладить связи с Москвой, передает РИА «Новости».

«Там требуют немедленных разъяснений относительно того, что именно планирует президент Джо Байден», – рассказал источник. В публикации говорится, что «восточный фланг» НАТО обеспокоен, к каким уступкам могут привести переговоры с Россией с точки зрения политических гарантий и ограничения свободы действий Североатлантического альянса.

Ранее стало известно, что Байден обсудил с лидерами стран «Бухарестской девятки» якобы имеющее место наращивание Россией сил около границ с Украиной и координацию усилий союзников по НАТО по деэскалации ситуации путем «сдерживания, обороны и диалога».

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В минувшую субботу в МИД заявили, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск РФ на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России. В МИД подчеркивали, что действия РФ носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заверил, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. В СВР также назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.



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