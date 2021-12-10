 

В Роспотребнадзоре перечислили отличия COVID-19 при «омикроне»

10.12.2021, 6:46, Новости дня
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Симптомы COVID-19 при заражении штаммом «омикрон» могут развиваться намного быстрее, пациенты с новым штаммом почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, сообщила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Татьяна Руженцова.

«В отличие от «дельта»-штамма и других, ранее известных, пациенты почти не жалуются на потерю обоняния и нарушения вкуса, пока преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания. Есть данные, что симптоматика развивается гораздо быстрее», – приводит слова Руженцовой РИА «Новости».

В свою очередь, младший научный сотрудник клинического отдела, врач-терапевт Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина рассказала, что большинство заболевших новым штаммом – это молодые люди 20-30 лет. Однако, высока вероятность того, что среди российских граждан ситуация будет другая, уточнила она.

Накануне в Роспотребнадзоре назвали основные симптомы при заражении «омикроном».

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе. При этом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».

Как сообщил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.



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