 

Путин: мигранты должны приезжать в Россию со знанием ее законов и русского языка

10.12.2021, 6:43, Разное
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По мнению Владимира Путина, одной из важных частей развития российской экономики является миграционная политика. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека глава государства, ссылаясь на доклад Марата Хуснуллина, рассказал о потребности строительного комплекса в иностранной рабочей силе.

Путин считает, что представителям власти необходимо заниматься тем, чтобы иностранцы, желающие зарабатывать в России, были готовы к поездке – изучали русский язык и законы страны, знали обычаи живущего в ней народа и свои права, а также на что их ориентируют общественные организации и госорганы по соблюдению правил РФ.

По словам российского лидера, все это обсуждается с представителями стран СНГ. Недавно обещал оказывать содействие в этом вопросе президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, налаживается работа и с партнерами из Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, отметил Путин. Слова политика приводит “Царьград”.

Напомним, в октябре Владимир Путин принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. Тогда российский лидер заявил, что трудовые мигранты должны понимать, что такое Россия, ее культуру и взаимоотношения между народами, живущих в одной стране.



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