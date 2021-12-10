Все говорят о выплатах в 100 тысяч на карту от государства: В чем подвох

Выплаты поступят на карты “Мир”. Но есть подвох: одним

из обязательных условий перечисления средств является наличие у россиянина сертификата о вакцинации против коронавируса.

14 декабря

состоится очередной розыгрыш денежных призов между привитыми от ковида гражданами. Его участниками станут все те, кто прошел полный курс вакцинации.

Победителей определят в случайном порядке с помощью специальной программы. Выберутся определенные номера сертификатов. Узнать о том, выиграл ли человек, можно на сайте бонусзаздоровье.рф. Для этого надо сопоставить номер своего сертификата о вакцинации с номерами из таблицы победителей. Также счастливчикам придет сообщение на портале “Госуслуги”.

Чтобы получить свой приз в размере 100 тысяч рублей, надо указать реквизиты карты платежной системы “Мир”. Подобные розыгрыши уже проводились в нашей стране в сентябре, октябре и ноябре. Российские власти решили продлить акцию до конца текущего года.

Ранее стало известно, кто лишится пенсии с 1 января 2022 года. Так, без этих социальных выплат останутся те, кто не оформил для поступления денег карту платежной системы “Мир”.