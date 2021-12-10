Данте сквозь мир

В 700-летие со дня смерти Данте Алигьери Библиотека иностранный литературы получила в дар бюст великого итальянского поэта.

Празднование 700-летия великого Данте — это масштабное культурное событие во всем мире. Идея провести его в Библиотеке иностранной литературы родилась во время встречи с генеральным секретарём Общества Данте Алигьери Алессандро Мази в сентябре 2021 года.

Открытие памятника. Фото: libfl.ru

В день открытия памятника в воздухе витала атмосфера солнечной Италии — звуки арфы, вино, фотографии Флоренции и повсюду множество книг основоположника итальянской литературы. Праздник частично проходил в Zoom, чтобы почётные итальянские гости, которые не смогли приехать, тоже приняли участие в торжестве. Церемония сопровождалась чтением отрывков из произведений поэта в оригинале и в переводе на русский язык. Иногда русские читали на итальянском, а итальянцы — на русском, что с ещё большей силой сближало две такие разные культуры.

Посол Италии Джорджио Стараче прочитал отрывок из «Божественной комедии». Он отметил, что даже спустя 700 лет путь Данте продолжается среди поколений, народов и культур. И сегодняшняя церемония — подтверждение этому, поскольку все приехали сюда из самых разных точек прославить великого поэта.

Памятник Данте выполнен итальянским скульптором Дино де Раньери из каррарского мрамора — одного из ценнейших и дорогостоящих сортов мрамора в мире. Дарителем бюста выступил Фонд Ромуальдо Дель Бьянко при поддержке Министерства культуры Италии.

Президент фонда Ромуальдо Дель Бьянко — Карлотта Дель Бьянко:

700-летие со дня смерти великого итальянского поэта Данте Алигьери совпало со столетием со дня основания Иностранки, поэтому лучшего времени, чтобы передать этот бюст попросту не было. Мы рады, что этот дар был включен в официальный список инициатив, спонсируемых Министерством культуры Италии, и гордимся тем, что наше посольство с Его Превосходительством Послом Джорджио Стараче так же разделили с нами эту радость.

Путь бюста в Россию был тяжёлым: он весит 350 килограмм и ехал до Москвы на машине целый месяц. Теперь памятник займёт своё место в Атриуме. Это внутренний дворик Иностранки, где располагается галерея памятников выдающихся писателей и общественных деятелей, сейчас здесь 33 скульптуры. Но Данте будет находиться в помещении, чтобы дорогостоящий материал не пострадал от непогоды.

Надо сказать, что это не единственный дар фонда Иностранке. Первый мраморный бюст с изображением Леонардо да Винчи был передан библиотеке в 2008 году. С начала программы фондом передано 12 мраморных бюстов двенадцати странам. Среди них Микеланжело, Леонардо, Галилео.

Конечно, невозможно праздновать год Данте без выставки, посвященной Флоренции — его родному городу, атмосферой которого пронизаны все его произведения. Она и сегодня хранит воспоминания о поэте несмотря на то, что он оттуда был изгнан и похоронен вдали от дома — в Равенне. Но душа Данте Алигьери по-прежнему живёт здесь, во Флоренции.

Генеральный директор Библиотеки иностранной литературы — Кузьмин Павел Леонидович

Не все языки сохраняются в первозданном виде, но итальянский язык неизменен, и основу ему положил Данте Алигьери. Помимо открытия бюста, сегодня мы презентуем выставку «Флоренция в мире», воплощающую чудеса архитектуры, культуры и духа Италии. Она передвижная и будет путешествовать по всей стране. А в ответ наши регионы будут готовить такие же презентации, которые, в свою очередь, поедут в Италию. Это проект по восстановлению межкультурного диалога.

Выставка «Флоренция в мире» — это первая важная инициатива фонда после долгого и болезненного периода изоляции. Обращаясь к «Божественной комедии» Данте, можно сказать, что выставка олицетворяет собой «выход из ада», из заточения. Выставка представляет собой 14 фотоплакатов, созданных Коринной Дель Бьянко. Каждый плакат оснащён технологией NFC, позволяющей получить доступ к онлайн-контенту на экране смартфонов при наведении на плакат. Открывается мини-гид по локации, изображённой на плакате, из которого становится ясно, где здесь можно выпить и перекусить, а где просто насладиться красотой.

Выставка экспонировалась во множестве стран от Кыргыстана до Эквадора, а теперь добралась и до Москвы. У выставки две основные цели. Первая — показать Флоренцию с менее привычной точки зрения и это уникальная возможность самому, пусть и на время, стать жителем Флоренции — новый способ путешествий в современной реальности. Не менее важная цель — пригласить все учреждения, понимающие эту выставку, сделать то же самое. Фонд предлагает и другим странам создавать подобные проекты.

В РФ на инициативу откликнулись в Новосибирске. Выставка уже состоялась во Флоренции, она преследует цель показать всему миру, что Сибирь — это не так далеко и не так страшно. В день церемонии в прямом эфире был подписан меморандум о совместном сотрудничестве Новосибирской государственной областной научной библиотекой и фонда Ромуальдо дель Бьянко. И это ещё один шаг на пути к межкультурному диалогу.

Представитель общества Данте Алигьери — Алессандро Салаконе отметил, что РФ — одна из тех стран, где было больше всего интереса к годовщине Данте на всех уровнях: от школ и университетов до музеев и библиотек. И действительно — инициатив много.

Так, Иностранка совместно с руководителем Центра редкой книги и коллекций Кариной Дмитриевой готовит проект «Дантея». Его идея состоит в создании современного электронного ресурса, в который будут включены издания Данте Алигьери и книги по исследованию его творчества из фонда Библиотеки иностранной литературы.

Также в рамках проекта была создана виртуальная выставка иллюстраций, созданных по мотивам произведений Данте — «Образы Данте». Она уже доступна на сайте Библиотеки иностранной литературы и продолжает пополняться иллюстрациями российских авторов. Все материалы будут дополнены текстами, связанными с историей создания изображения или художника. И это закономерно. Как сказал генеральный секретарь Общества Данте Алигьери Алессандро Мази:

«Данте неизбежен и бесконечен, он будоражит воображение».

Катя Тарарак,

специально для «Новой»

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