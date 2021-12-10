 

Азербайджанским СМИ запретили писать о парапсихологии

10.12.2021, 6:02, Новости дня
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Пропаганда парапсихологии, экстрасенсов, медиумов, верований или суеверий будет недопустима в СМИ Азербайджана, говорится в новом законопроекте «О медиа».

Новый законопроект уже вынесен на обсуждение в парламент. Согласно ему под запрет попадает пропаганда гадалок, медиумов, экстрасенсов, передает Sputnik Азербайджан.

Также новый закон  обеспечивает защиту авторских прав субъектов СМИ на производимую ими продукцию.

Ранее на Украине запретили трансляцию канала «Ностальгия». Одной из причин называется наличие на канале рекламно-развлекательной передачи «Философия судьбы», где участвуют экстрасенсы, парапсихологи и гадалки, предоставляются платные услуги телезрителям и во время трансляции передачи не логотипа «Ностальгии».



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