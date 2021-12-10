 

На Украине будут наказывать за публичное отрицание “агрессии” России и оккупации Крыма

10.12.2021, 5:58, Разное
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В Верховную Раду внесен законопроект, который запретит гражданам Украины публично отрицать “агрессию” России и оккупацию Крыма. Подобные заявления будут расцениваться как надругательство над жертвами войны, которую начала РФ против Незалежной, а также унижение украинского народа. Этот документ направил в парламент Кабинет министров Украины. Текст законопроекта опубликован на официальном сайте правительства.

Согласно документу, граждане, которые публично заявят о том, что не верят в российскую агрессию и присоединение Крыма к России – это не оккупация, не аннексия, будут оштрафованы. Сумма также установлена. Размер штрафа будет составлять почти две тысячи долларов.

Об “агрессии” России неустанно говорят не только в Киеве, но и в странах ЕС, а также в США, обращая внимание на наращивание российских войск около границы с Украиной. В то же время в Кремле заявляют: РФ не собирается ни на кого нападать. Также Москва отмечает, что именно НАТО подходит к российским границам.

Напомним, на этой неделе состоялась онлайн-встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена. Политики обсудили не только двусторонние отношения, но и ситуацию на Украине. Подробнее об этом ранее писали “Дни.ру”.



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