Громкое дело

Главу Калининского района Петербурга Ивана Громова с разницей в один день отправили в отставку, а затем под арест.

Сразу после заключения чиновника под стражу от него отреклась «Единая Россия», решив лишить его членства в партии. Одна из главных версий неприятностей, случившихся с Громовым, связана со сменой руководства законодательной власти в городе. Есть основания полагать, что команда губернатора Александра Беглова так избавляется от людей, близких к экс-спикеру петербургского парламента Вячеславу Макарову. Последний был явно неугоден Смольному, осенью его сплавили депутатом в Госдуму.

Иван Громов. Фото: ИТАР-ТАСС / Семен Лиходеев

После накрывших северную столицу в конце ноября циклонов «Бенедикт» и «Даниэль», с последствиями разгула которых плохо справлялись петербургские коммунальщики, 6 декабря в Смольном разбушевался Александр Беглов. Градоначальник устроил разнос подчиненным, заявив: «Я разделяю недовольство петербуржцев сроками и качеством уборки улиц. Будут сделаны организационные выводы». Выводы не заставили себя ждать: в тот же день главе одного из крупнейших районов города — Калининского — 44-летнему Ивану Громову предложили написать заявление об уходе по собственному желанию. Отказываться от такого не принято, он написал.

Утром 7 декабря к едва сложившему полномочия руководителю пришли оперативники Главного управления экономической безопасности МВД. Обыск в квартире бывшего чиновника объяснили возбужденным в отношении него уголовным делом по ст. 159 ч. 4 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Сыщики потревожили во вторник не только Громова, но и его младшего брата — предпринимателя Павла Громова, а также нескольких бывших коллег по работе в Смольном.

Подполковник в отставке Иван Громов (до 2012 года служил в департаменте экономической безопасности МВД) Калининским районом управлял меньше месяца. До этого на протяжении пяти лет — с 2016-го по 2021-й — он возглавлял Петроградский район. А еще ранее — с 2012-го по 2016-й — руководил комитетом по информатизации и связи (КИС) администрации Петербурга.

Уголовное дело, за расследование которого внезапно взялись правоохранительные органы, включает восемь эпизодов, относящихся к периоду работы Громова в Смольном с 2013 по 2018 год.

По мнению следователей, это хищения (в размере от 10 до 30 млн рублей каждое), совершенные путем мошенничества сговорившимися между собой чиновниками КИС и предпринимателями. В общей сложности следствие вменяет экс-председателю КИС и его предполагаемым сообщникам 166 млн рублей, похищенных из бюджета при реализации восьми контрактов на развитие и сопровождение информационных систем в мегаполисе. Заказчиком по всем договорам являлся КИС. А главная подведомственная КИС структура — ГУП «Информационно-аналитический центр» (ИАЦ) — выступала подрядчиком работ на развитие системы межведомственного электронного обмена информацией Петербурга, на развитие и эксплуатацию межведомственной системы предоставления в Петербурге государственных и муниципальных услуг в электронном виде, на развитие единой дежурной службы, на сопровождение информационной системы «Государственные архивы Петербурга». Субподрядчиком по всем перечисленным контрактам была петербургская компания по разработке программного обеспечения ООО «Тэсонэро компьютерс» (зарегистрирована в 2008 году, ликвидирована в 2019-м — сразу после начала доследственной проверки по поводу возможных мошеннических действий).

По версии следствия, чиновники КИС во главе с Громовым, используя свое служебное положение, сначала формировали завышенные сметы на выполнение работ по госконтрактам, затем через ИАЦ перечисляли деньги за них «Тэсонэро компьютерс». Однако в действительности все работы выполнял не субподрядчик, а сотрудники самих госпредприятий, для которых ИАЦ создавал информационные системы. Никакой оплаты они за это не получали. Брат председателя КИС бизнесмен Павел Громов, по данным следователей, через офшорные фирмы помогал легализовать теневые доходы на Кипре.

Вечером 7 декабря в суде, где Ивану Громову избиралась мера пресечения, он опроверг доводы следствия, заявив, что компания «Тэсонэро компьютерс» не была фиктивной и все контракты ею исполнялись. Но это экс-чиновнику, которого в итоге заключили под стражу до февраля 2022 года, еще предстоит доказать. Равно как и следственным органам. Кто в конечном счете убедит суд в своей правоте — покажет время.

Последствия снегопада в Санкт-Петербурге. Фото: Елена Лукьянова / «Новая»

Сейчас интереснее другой вопрос: эпизоды, вменяемые Громову и его потенциальным сообщникам, мягко говоря, не первой свежести. Почему силовики, судя по всему, не без ведома руководства города, как фокусник из рукава достали и выложили эти козыри именно сегодня? По информации «Новой», еще в 2014–2015 гг. Контрольно-счетная палата (КСП) Петербурга проводила проверку, насколько законно и эффективно КИС распоряжается бюджетными деньгами. Анализировались контракты 2011–2013 гг., и уже тогда контролирующие органы выявили факты неэффективного финансового планирования и нецелевого расходования средств. Однако ни в тот момент, ни в последующие годы результаты проверки КСП всерьез почему-то никого не заинтересовали.

— На любого главу района у высших чинов, как правило, лежит два шкафа компромата, — объяснили «Новой» петербургские политологи. — Громовский по каким-то причинам пригодился сейчас. Есть разные версии почему, но это точно не борьба с коррупцией.

Оппозиционно настроенные общественные деятели рассуждают: может быть, это показательная порка? Громов был довольно самостоятельным и смелым руководителем. В отличие от многих других районных глав он разрешал на своей территории проведение таких обычно непопулярных у власти мероприятий, как акции памяти Анны Политковской и Бориса Немцова, акции защиты прав политзаключенных и т. п. Именно Громов одобрил и поспособствовал установке скульптуры Печального ангела на набережной Карповки в память о петербургских врачах, погибших от ковида.

Но все же приоритетной и

наиболее очевидной версией опалы, обрушившейся на чиновника, в политических кругах северной столицы сегодня считается его близость к бывшему спикеру петербургского Заксобрания Вячеславу Макарову.

Иван Громов учился вместе с дочерью экс-председателя городского парламента Мариной Лыбневой в Санкт-Петербургской академии МВД России, а позднее бок о бок с ней работал. Неслучайно именно Громова назначили главой Петроградской района, считающегося вотчиной Макарова (бывший спикер от него избирался в ЗакС, его патронировал многие годы). На такие должности обычно ставят только доверенных и близких лиц. Первым заместителем Громова в администрации Петроградки с 2017 года была Марина Лыбанева. Только в сентябре Вячеслава Макарова проводили из Петербурга в Москву, но очень похоже, что не чужим ему людям теперь тоже скажут «до свидания».

Нина Петлянова, соб. корр. «Новой газеты», Петербург

—