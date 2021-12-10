 

France 24 – Австралия, Великобритания и Канада присоединились к дипломатическому бойкоту ОИ-2022

10.12.2021, 5:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вслед за Америкой о своём намерении не посылать дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры в Китае объявили Австралия, Великобритания и Канада, пишет France 24. Такое решение союзники приняли в ответ на жёсткую политику Пекина в Гонконге и притеснение уйгуров, при этом китайское посольство в Лондоне осудило их за «политизацию спорта».

Следуя за своими традиционными союзниками, Канада стала последней страной, которая объявила о своём дипломатической бойкоте наступающих зимних Олимпийских игр в Китае.

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: Мы крайне обеспокоены неоднократным нарушением прав человека китайским правительством. Вот почему сегодня мы объявляем о том, что этой зимой не отправим никаких дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине.

Теперь Оттава присоедилась к своему южному соседу (США. — ИноТВ) и заняла твёрдую позицию в отношении силовых методов Пекина. Жестокое подавление продемократических протестов в Гонконге шокировало многие западные государства. Кроме того, отношение Китая к национальному меньшинству уйгурам в северо-западной провинции Синьцзян некоторые охарактеризовали как геноцид, что вызвало гнев международного сообщества.

Также отказывается от дипломатического представительства Австралия, хотя Пекин, похоже, не сильно обеспокоен таким поворотом событий.

ВАН ВЭНЬБИНЬ, официальный представитель МИД Китая: Китай не приглашал никого из официальных лиц правительства Австралии посетить зимнюю Олимпиаду, и никому нет дела, приедут они или нет.

Соединённое Королевство также объявило, что не пошлёт дипломатических представителей на Игры. В посольстве Китая в Великобритании осудили такой шаг и назвали его «политизацией спорта».

Китай пообещал ввести жёсткие ответные меры в отношении стран, бойкотирующих Игры. Что касается спортсменов, отсутствие дипломатических сотрудников их стран не помешает им принять участие в Олимпиаде, которая начнётся 4 февраля следующего года.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.09 / В Марокко ученые нашли инструменты для изготовления одежды. Их возраст может быть более 120 тыс. лет

19.07 / Кузнецова призвала не удерживать, а снижать цены на базовые продукты

27.08 / Эксперт заявил, что чиновник АМКУ Хмельницкий лоббирует интересы GlobalMoney

03.03 / Бутусов: Противник издал приказ, где открытие огня разрешается по всей линии фронта и в любой момент. Минские соглашения окончательно растоптаны

12.12 / Швейцария ужесточила ограничения по коронавирусу

21.08 / Режим ЧС объявлен в Ярославле после взрыва газа в жилом доме

26.05 / Соловей: Байден не хочет ссориться с Меркель из-за “Северного потока – 2”. Кремлю дадут потратиться, а затем создадут кучу препятствий для запуска газопровода

01.09 / У Ивана Сафронова взяли образцы голоса

21.04 / “У Лободы имидж стервы, Каролина – мягкая”. Фалеса прокомментировал отношения проживающих в РФ украинских певиц

26.10 / Регулятор ЕС начал ускоренную процедуру изучения препарата от COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика