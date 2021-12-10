France 24 – Австралия, Великобритания и Канада присоединились к дипломатическому бойкоту ОИ-2022

Вслед за Америкой о своём намерении не посылать дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры в Китае объявили Австралия, Великобритания и Канада, пишет France 24. Такое решение союзники приняли в ответ на жёсткую политику Пекина в Гонконге и притеснение уйгуров, при этом китайское посольство в Лондоне осудило их за «политизацию спорта».

Следуя за своими традиционными союзниками, Канада стала последней страной, которая объявила о своём дипломатической бойкоте наступающих зимних Олимпийских игр в Китае.

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: Мы крайне обеспокоены неоднократным нарушением прав человека китайским правительством. Вот почему сегодня мы объявляем о том, что этой зимой не отправим никаких дипломатических представителей на Олимпийские и Паралимпийские игры в Пекине.

Теперь Оттава присоедилась к своему южному соседу (США. — ИноТВ) и заняла твёрдую позицию в отношении силовых методов Пекина. Жестокое подавление продемократических протестов в Гонконге шокировало многие западные государства. Кроме того, отношение Китая к национальному меньшинству уйгурам в северо-западной провинции Синьцзян некоторые охарактеризовали как геноцид, что вызвало гнев международного сообщества.

Также отказывается от дипломатического представительства Австралия, хотя Пекин, похоже, не сильно обеспокоен таким поворотом событий.

ВАН ВЭНЬБИНЬ, официальный представитель МИД Китая: Китай не приглашал никого из официальных лиц правительства Австралии посетить зимнюю Олимпиаду, и никому нет дела, приедут они или нет.

Соединённое Королевство также объявило, что не пошлёт дипломатических представителей на Игры. В посольстве Китая в Великобритании осудили такой шаг и назвали его «политизацией спорта».

Китай пообещал ввести жёсткие ответные меры в отношении стран, бойкотирующих Игры. Что касается спортсменов, отсутствие дипломатических сотрудников их стран не помешает им принять участие в Олимпиаде, которая начнётся 4 февраля следующего года.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2021 года.