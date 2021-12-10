Первую региональную студию общества «Знание» открыли в Сочи

Российское общество «Знание» открыло в четверг в Сочи мультимедийную студию, где будут проводить просветительские марафоны и мероприятия, производить контент для трансляции по всей России. До этого подобная студия функционировала только в Москве.

«Современное мультимедийное пространство начинает работу с просветительского марафона «Наука и Знание», организованного в рамках Конгресса молодых ученых. 9 и 10 декабря в студии выступят ведущие ученые страны, популяризаторы науки, специалисты медиаиндустрии, блогеры, представители госкорпораций и крупных компаний», – сообщил ТАСС генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Студия будет работать на базе санатория «Знание», здесь будут проводить мастер-классы, занятия по робототехнике, творчеству, просветительские мероприятия, лекции.

«Здесь могут вместиться 250 человек, значит, мы сможем собирать молодежь. Мы откроем в этом году еще семь студий, всего будет девять студий по стране, они будут управляться из единого штаба. Надеюсь, в будущем мы откроем канал «Знание», и это будет уже телевизионная история», – сказал Древаль.

Участников марафона в режиме видеосвязи поприветствовал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил, что для открытия студии Сочи выбран не случайно, так как здесь, по решению президента РФ, создается научно-образовательный кластер «Сириус».

«Эта площадка станет крайне важной не только как онлайн-встреча на всю страну, но и станет важной точкой для школьников и студентов самого Сочи, которым эта студия предоставит новые возможности, доступ ко всему объему знаний, предлагаемых сегодня «Знанием». А также позволит встретиться лучшим лекторам, лучшим наставникам и тем, кто заинтересован в своём развитии», – сказал Кириенко.

Студию открыли в честь Года науки в рамках Конгресса молодых ученых, который проходит в Сириусе. По словам замглавы Сочи Елены Канюк, открытие студии позволит создать дополнительные условия для качественного просвещения детей и молодежи, которые, в том числе, приезжают в Сочи на отдых.

Просветительские студии намерены открыть каждом регионе России, сообщил Древаль.

«Мы намерены открыть студии в каждом регионе страны. Сроки сказать не могу, но каждый год планируем удваивать наши пространства. Это займет какое-то время, но доступность увеличится, когда мы покроем уже треть регионов, потому что будет возможность попасть в соседний регион», – сказал он.

В этом году общество планирует открыть студии во Владивостоке, Туле, Архангельске, Казани, Иркутске, Екатеринбурге, Вологде. Обучение и посещение студий будет бесплатным, возрастной ценз так же не установлен. Кроме того, победители конкурсов и марафонов, которые проводит «Знание», смогут приезжать в Сочи и останавливаться в их санатории бесплатно.

«Все, что здесь производится, станет частью контента, в том числе санатория. Это будет своеобразный просветительский канал санатория», – отметил собеседник агентства.

Российское общество «Знание» ведет историю от советской общественной организации, основанной по инициативе представителей советской интеллигенции. В 2016 году «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание». 21 апреля 2021 года в ходе послания президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин сообщил о необходимости перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе.