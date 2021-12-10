Зеленский заявил Байдену о готовности к прямым переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с главой американской администрации Джо Байденом подтвердил готовность к прямым переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, сообщил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига в эфире телеканала «1+1».

«Во время телефонного разговора Зеленский подтвердил президенту США, что готов к прямым переговорам с Путиным. Украина выступает за дипломатические методы урегулирования [конфликта] в Донбассе», – приводит слова заместителя главы офиса президента Украины ТАСС.

По его словам, на переговорах Зеленского и Байдена стоял вопрос обновления минского формата. «Нормандский формат не привел к желаемому результату, а желаемый результат – это мир на Украине. Украинская сторона ищет платформы, механизмы и форматы для разблокирования мирного процесса. Мы не та сторона, которая блокирует минский процесс, а наоборот – мы ищем мир Минские договоренности сегодня – это реальность. Украина представила четкое видение, как мы можем пойти вперед в этом вопросе, и это будет предметом обсуждения по дипломатическим каналам», – отметил Сибига.

Ранее Украина сообщила о решении США подключиться к урегулированию в Донбассе. Накануне в МИД заявили, что РФ не против подключения США к «нормандскому формату», но пока не понимает, с чем американцы могут прийти в этот формат, и готовы ли они добиваться от Киева движения к выполнению минского комплекса мер.

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В четверг в МИД указали, что ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. В тот же день президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

Днем ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о готовности Киева «пойти на уступки» Москве. При этом он исключил возможность отказа Украины от идеи вступления в НАТО. В октябре Зеленский заявлял о готовности к встрече с Путиным в любом формате.

Напомним, в Совбезе РФ говорили о бессмысленности ведения переговоров с нынешним руководством Украины, так как «во главе этой страны стоят невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». В Кремле отмечали, что неоднократно говорили о сложностях в установлении диалога в связи с тем, что украинским руководством предыдущие договоренности не выполняются. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему РФ вынесла приговор властям Украины.