 

Минздав анонсировал начало вакцинации подростков от коронавируса

10.12.2021, 5:18, Новости дня
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Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в РФ до конца 2021 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

«До конца [2021] года первую вакцинацию [подростков от коронавируса] проведем по всей России», – приводит ТАСС ответ Мурашко на соответствующий вопрос.

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Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, 24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

Кроме того, в конце ноября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о направлении в Минздрав документов для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6-12 лет. Как сказал глава Минздава Михаил Мурашко, исследования вакцины для детей от шести до 12 лет планируется начать с 2022 года.



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