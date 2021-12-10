Минздав анонсировал начало вакцинации подростков от коронавируса

Вакцинация подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса начнется в РФ до конца 2021 года, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время визита в Пермь.

«До конца [2021] года первую вакцинацию [подростков от коронавируса] проведем по всей России», – приводит ТАСС ответ Мурашко на соответствующий вопрос.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Напомним, 24 ноября Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

Кроме того, в конце ноября директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о направлении в Минздрав документов для получения разрешения на исследование вакцины от коронавируса среди детей 6-12 лет. Как сказал глава Минздава Михаил Мурашко, исследования вакцины для детей от шести до 12 лет планируется начать с 2022 года.