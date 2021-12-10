Bloomberg – на саммите НАТО с Россией Байден попытается снизить напряжённость на украинской границе

Президент США Джо Байден заявил, что Америка вместе по меньшей мере с четырьмя ключевыми союзниками по НАТО планирует провести встречу с Россией, на которой будут рассмотрены опасения Москвы в отношении блока, передаёт Bloomberg. По словам американского лидера, темой встречи станут как проблемы РФ с НАТО в целом, так и возможность достичь компромисса в ситуации с Украиной.



Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Америка вместе с некоторыми союзниками по НАТО планирует провести встречу с Россией, на которой будет принята во внимание озабоченность Москвы в отношении альянса, передаёт Bloomberg. Глава Белого дома надеется объявить о встрече, в которой примут участие «по меньшей мере четыре» ключевых союзника США по НАТО до пятницы. Темой переговоров будут проблемы Путина с альянсом «в целом» и вопрос о возможности «выработать какие-либо компромиссы в отношении снижения накала на восточном фронте», заявил президент США журналистам в среду.

Как отмечает издание, это заявление прозвучало после двухчасовой видеобеседы с Владимиром Путиным во вторник. Высказывания Байдена сигнализируют о том, что его администрация хочет снизить растущую напряжённость на границе с Украиной, относясь всерьёз к опасениям Путина, но также готова наказать Россию без привлечения американских войск, если эти усилия окажутся безуспешными, делают вывод авторы статьи.

Российские официальные лица назвали готовность США обсудить предложения Путина признаком прогресса. «Мы исходим из того, что наши озабоченности хотя бы на этот раз будут услышаны», — заявил президент РФ в среду. Намекая на ту же встречу, о которой упоминал Байден, президент РФ рассказал, что стороны договорились создать орган для детального изучения вопросов и что РФ представит свои предложения в течение недели.

Хотя руководство Украины и предприняло шаги, чтобы приблизить возможность членства в НАТО — к примеру, назначив гражданского министра обороны, альянс уже давно дал понять, что полноправное членство в ближайшее время маловероятно, пишет Bloomberg. Коррупция и бюрократическая неэффективность наряду с частичной оккупацией Россией страны по-прежнему вызывают озабоченность в альянсе, подчёркивает издание.