 

Мнение: США ввели санкции против Портнова и Тупицкого

10.12.2021, 4:20, Разное
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США ввели санкции против Портнова. Слишком много вякал про внешний контур упрвления Украиной и ругал лучшего украинского друга Байдена Порошенко.
Также под санкции попал глава Конституционного Суда Украины Тупицкий с женой, которого уже второй год пытается сковырнуть Зеленский и который продолжает через Конституционный Суд судиться с Зеленским.
Марионеточная администрация Украины конечно же все одобрит (господский сапог надо не забыть лизнуть) и еще сама введет санкций.

Источник: Colonel Cassad



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