 

NBC – в Нью-Йорке сожгли 15-метровую «всеамериканскую рождественскую ёлку»

10.12.2021, 3:58, Новости дня
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Рождественская ёлка, установленная у штаб-квартиры Fох News в Нью-Йорке, была подожжена, передаёт NBC. Ведущие этого канала выразили своё негодование в связи со случившимся, напомнив, что рождественская ёлка объединяет и сплачивает американцев.

Рождественская ёлка канала Fox News, которая находится прямо напротив нас, на другой стороне улицы, здесь, на Рокфеллер-плаза, 30, была подожжена. Подозреваемого немедленно схватила полиция, и сегодня телеканал уже выразил своё негодование.

Этой ночью камеры зафиксировали каждое мгновение рождественского преступления, которое озарило Средний Манхэттен. Рождественская ёлка Fox News, расположенная рядом со штаб-квартирой компании, была подожжена. Работающая в прайм-тайм ведущая Шэннон Брим показала происходящее зрителям в прямом эфире.

ШЭННОН БРИМ, ведущая Fox News: Похоже, что пару минут назад нашу гигантскую рождественскую ёлку, расположенную там, полностью охватило пламенем.

Туристы и рабочие в этом районе на свои мобильные телефоны снимали, как 15-метровая структура, известная как «всеамериканская рождественская ёлка» превратилась в огромное неконтролируемое пламя.

Из 10 тысяч стеклянных украшений и ста тысяч лампочек, составлявших убранство ёлки, большая часть расплавилась, образовав клубы чёрного дыма, который поднимался в небо. Полиция быстро арестовала предполагаемого поджигателя. Fox охарактеризовала его как, цитирую, «подозреваемый в поджоге мишуры Крэг Таманаха». Этому человеку 49 лет.

ДЕРМОТ ШЭЙ, глава полиции Нью-Йорка: Полагаю, что пока его мотивы неясны. Этот человек нам известен. Его несколько раз арестовывали за незначительные правонарушения, а также за наркотики. Немногим ранее в этом году ему было направлено несколько повесток в суд, однако он туда не явился, что, к сожалению, мы частенько наблюдаем. Его также несколько раз арестовывали за незначительные правонарушения за пределами штата.

Следователи заявили, что он взобрался по металлической суперструктуре, поджёг принесённую с собой бумагу и затолкнул её внутрь ёлки.

СТИВ ДУСИ, ведущий Fox News: Всё это начинает походить на поджог.

Взору утренних ведущих Fox News предстала обуглившаяся композиция у их здания.  

СТИВ ДУСИ: Кто поджигает рождественские ёлки?

ЭЙНСЛИ ЭРХАРДТ, ведущая Fox News: Это дерево, которое объединяет и сплачивает нас. И тут речь идёт о рождественском духе, праздниках, Иисусе, Хануке и обо всём, за что мы выступаем как страна: о свободе и о возможности совершать богослужения так, как вам хочется. У меня всё это вызывает такое бешенство.

По оценкам, ущерб составил приблизительно полмиллиона долларов.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2021 года. 



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