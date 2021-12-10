 

В Офисе президента анонсировали встречу Зеленского с Макроном и Шольцем

10.12.2021, 3:56, Новости дня
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Об этом в эфире программы “Право на владу” на телеканале “1+1” сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

“Думаю, на следующей неделе в Брюсселе состоится встреча президента Зеленского с президентом Макроном и с новым канцлером Германии. Думаю, что мы будем продолжать работать над тем, чтобы был проведен саммит лидеров нормандского формата”, – сказал Ермак.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло.

От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины. Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам Ермака, США решили быть активным участником мирного процесса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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