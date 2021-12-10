 

Рейтинг Путина в РФ упал к минимальному с 2014 года показателю – опрос

10.12.2021, 3:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По сравнению с апрелем электоральный рейтинг Путина снизился на 8%. Кроме того, это минимальный показатель с 2014 года.

Рейтинг других российских политиков существенно ниже. Так, лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы поддержать 3% опрошенных, 2% – лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В то же время 27% респондентов заявили, что не стали бы голосовать, а 21% опрошенных не определились с выбором.

Среди респондентов, заявивших о готовности участвовать в президентских выборах, рейтинг Путина составляет 49% – на 7% меньше, чем в апреле этого года. Показатель поддержки Путина впервые с 2014 года опустился ниже 50%.

Всего было опрошено 1603 человека в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах методом личного интервью на дому у респондента.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Контекст:

Путин родился 7 октября 1952 года. Он находится у власти в РФ более 20 лет. В 2018-м Путин был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах он был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

В январе 2014 года электоральный рейтинг Путина составлял 29%, в апреле он вырос до 49% и достиг пика в августе (57%), писало РБК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Пожаловавшийся на Артемия Лебедева в ФСБ активист озвучил требования

15.07 / Меркель прибыла в Вашингтон на переговоры с Байденом

18.09 / Туры с кэшбэком повысили спрос на санаторный отдых

05.04 / “Порно-королева”, “Очень красивая, а в глазах – грусть”. Тина Кароль засветила голые бедра

02.09 / Депутата КПРФ пристыдили за безразличие к избирателям

27.11 / В США рекомендовали Deutsche Bank свернуть бизнес в России

12.08 / В Госдуме призвали президента Алиева вмешаться в скандал с оскорблением русских

02.12 / Сторона обвинения предлагает следственному судье нарушить судейскую практику и принять нужное обвинению решение по “одесскому делу” – адвокат

20.09 / В РФ опровергли передачу Обамой разработок гиперзвукового оружия

21.12 / “Уйти с поста, оставшись в игре”. В России снова обсуждают будущее Путина – Bloomberg

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика