 

В Подмосковье за взятки задержан глава отдела миграции Пушкинского района

10.12.2021, 3:53, Новости дня
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В Московской области задержаны руководитель и старший инспектор отдела по вопросам миграции МУ МВД «Пушкинское», сообщили в главном следственном управлении СК по региону.

«Задержаны начальник и заместитель отдела по вопросам миграции МУ МВД РФ по Пушкинскому городскому округу. Они подозреваются в совершении преступления … получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере и получение взятки в особо крупном размере», – сообщается на сайте ведомства.

Согласно версии следствия, подозреваемые получали взятки от бизнесмена за непривлечение организации и должностного лица к административной ответственности за организацию работы нелегальных мигрантов.

Общая сумма взятки – 1 млн 700 тыс. рублей.

Сейчас проводятся следственные действия по сбору и закреплению доказательств. Проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемых, также проводятся допросы. В скором времени планируется предъявить обвинение, а также избрать меру пресечения.



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